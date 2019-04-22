В российском регионе появились бесплатные няни для многодетных семей

Парламент Краснодарском края в рамках реализации нацпроекта «Демография» добавил в перечень социальных услуг в регионе бесплатное предоставление сиделок пожилым людям и инвалидам, а также оказание услуг няни многодетным семьям. Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщает ТАСС.

«Это станет большим подспорьем для многих кубанских семей», — сказал в председатель законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

По словам министра труда и социального развития региона Сергея Гаркуша, это не потребует дополнительного финансирования. Воспользоваться бесплатными услугами смогут участники и инвалиды Великой Отечественной войны, многодетные семьи и другие льготные категории граждан.

Предполагается, что в ходе реализации национального проекта к 2024 году коэффициент рождаемости в регионе увеличится до 1,84, а продолжительность жизни — до 67 лет.

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