Чеченцев заставили массово прийти на бокс

Работники бюджетных организаций Грозного пожаловались, что их вынудили посетить боксерский турнир. Как пишет «Кавказский узел», прийти на соревнования людей заставили местные власти.

Мероприятие состоялось 18 апреля, в нем приняли участие спортсмены из России, Польши, Бразилии и других стран. Одним из главных гостей вечера стал глава Чечни Рамзан Кадыров.

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Издание со ссылкой на собеседников отмечает, что всех посетителей турнира пускали через металлодетектор и тщательно досматривали. До завершения соревнований выход из здания был запрещен — за этим следил ОМОН.

«Я хоть и люблю бокс, но в такую погоду предпочел бы смотреть его дома по телевизору, но пришлось присутствовать. Ничего не попишешь, "есть указание", и точка», — рассказал один из зрителей Салавди.

Женщинам присутствовать запрещалось, вместо них приходили их мужья, братья или племянники.

Подобные распоряжения «сверху» чеченским бюджетникам приходили и раньше. Так, в сентябре 2018 года работники организаций и студенты республики рассказали, что их заставляют посещать матчи грозненского футбольного клуба «Ахмат».

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