Названы виновные в возгорании на могиле Осина

Виновниками возгорания на могиле Евгения Осина стали посетители Троекуровского кладбища. Об этом агентству ТАСС рассказали в ГБУ «Ритуал».

Представитель учреждения пояснил, что пожар начался из-за оставленных на месте захоронения певца зажженных свечей. Он уточнил, что соседние могилы не пострадали.

Также в «Ритуале» отвергли заявления о вандализме. «Ограждения на могиле никогда не было, его сломать не могли», — рассказали в организации, комментируя утверждения о разбитой табличке и сломанной ограде.

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В свою очередь, вдова Осина Наталья в комментарии телеканалу «Звезда» предположила, что могилу певца могла осквернить женщина, называющая себя его приемной дочерью. «Я не удивлюсь, если она и подожгла эту могилу, чтобы устроить очередное шоу», — сказала она.

О возгорании на могиле Осина сообщалось ранее 22 апреля.

О смерти Осина стало известно 17 ноября 2018 года. Он скончался у себя дома. В последние годы жизни певец страдал от алкоголизма.

Евгений Осин получил широкую известность в 1990-е благодаря таким хитам, как «А когда на море качка», «Не верю», «Не ходи со мною рядом» и «Плачет девочка в автомате». Он выступал в группе «Браво» в конце 1980-х, после чего начал сольную карьеру. В июле 2018 года сообщалось, что певец решил продать квартиру в Москве из-за финансовых трудностей.

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