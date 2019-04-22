Обнародование фамилии террориста в Шри-Ланке предложили считать исламофобией

Журналист телекомпании «Аль-Джазира» Саиф Халид (Saif Khalid) подвергся критике в соцсетях из-за того, что назвал обнародование имени одного из подозреваемых в терактах в Шри-Ланке проявлением исламофобии. Халид адресовал претензии к индийскому подразделению телеканала CNN, о чем написал у себя в Twitter.

«Нескрываемая исламофобия индийских медиа во всей красе», — написал Халид и прикрепил к своему посту ссылку на репортаж CNN News18 о причастности Захрана Хашима (Zahran Hashim) к террористической атаке.

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В комментариях к его публикации пользователи задались вопросом, как обнародование журналистами имени подозреваемого может быть связано с негативным отношением к той или иной общественной группе. «Указывать факты — это теперь тоже исламофобия? Да вы шутите что ли? Или действительно защищаете радикальных исламистов?» — возмутился один из юзеров. «Назвать имя одного из экстремистов — это сказать правду. А вы этой правды не понимаете», — писал другой пользователь.

Несмотря на то, что некоторые комментаторы просили Халида прокомментировать его позицию, журналист пока не высказался. Телеканалом «Аль-Джазира», на котором работает Халид, владеет правительство Катара, а зрители нередко обвиняют канал в поддержке исламистов.

Ранее стало известно, что теракты в Шри-Ланке могли организовать террористы-смертники радикального мусульманского объединения National Thowheeth Jama'ath. На данный момент задержаны 24 подозреваемых в причастности к взрывам, которые, по последним данным, унесли жизни 290 человек.

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