Летевшие в отпуск россияне застряли в самолете в Китае

Самолет авиакомпании Azur Air, следовавший из Красноярска на остров Пхукет, Таиланд, совершил экстренную посадку в аэропорту Чэнду в Китае. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

По словам пассажиров рейса, после посадки им пришлось провести в самолете больше пяти часов. «Китай не разрешает выйти из самолета, потому что ни у кого нет визы», — написала в Instagram россиянка Екатерина Дементьева. Она добавила, что персоналу самолета пришлось долго вести переговоры, чтобы пассажиров выпустили в город.

В итоге экипажу удалось договориться c властями и забронировать россиянам номера в отелях Чэнду. «В отель заселили. Причина экстренной посадки — проблема с электроникой. Какая именно, пока не уточнили», — отметила Дементьева.

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Девушка также сообщила, что представители авиакомпании обещали пассажирам предоставить информацию о дальнейших передвижениях в 21:30 по местному времени (в 16:30 по московскому времени).

Ранее в апреле самолет Як-42 авиакомпании Utair, выполнявший чартерный рейс Саратов — Сургут, прервал взлет из саратовского аэропорта из-за задымления в кабине пилота. Дым появился в тот момент, когда самолет находился на взлетной полосе. Экипаж принял решение отменить взлет, после чего воздушное судно отправилось на стоянку.

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