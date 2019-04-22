Путешествия
 
Последние новости
В столице Шри-Ланки произошел новый взрыв
Назван способ достичь экономического чуда
Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана
Россиянина отдали под суд за призыв к геноциду евреев
Наркоторговец из даркнета опроверг связь с убийством следователя Шишкиной
Совет Федерации одобрил закон о надежном интернете
В Шри-Ланке обнаружили 87 детонаторов на станции
Российские самолеты привлекли к уничтожению террористов в Сирии
Владелец ASOS потерял троих детей в теракте на Шри-Ланке
Новости партнеров

Летевшие в отпуск россияне застряли в самолете в Китае

Перейти в «Мою Ленту»

Самолет авиакомпании Azur Air, следовавший из Красноярска на остров Пхукет, Таиланд, совершил экстренную посадку в аэропорту Чэнду в Китае. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

По словам пассажиров рейса, после посадки им пришлось провести в самолете больше пяти часов. «Китай не разрешает выйти из самолета, потому что ни у кого нет визы», — написала в Instagram россиянка Екатерина Дементьева. Она добавила, что персоналу самолета пришлось долго вести переговоры, чтобы пассажиров выпустили в город.

В итоге экипажу удалось договориться c властями и забронировать россиянам номера в отелях Чэнду. «В отель заселили. Причина экстренной посадки — проблема с электроникой. Какая именно, пока не уточнили», — отметила Дементьева.

Девушка также сообщила, что представители авиакомпании обещали пассажирам предоставить информацию о дальнейших передвижениях в 21:30 по местному времени (в 16:30 по московскому времени).

Ранее в апреле самолет Як-42 авиакомпании Utair, выполнявший чартерный рейс Саратов — Сургут, прервал взлет из саратовского аэропорта из-за задымления в кабине пилота. Дым появился в тот момент, когда самолет находился на взлетной полосе. Экипаж принял решение отменить взлет, после чего воздушное судно отправилось на стоянку.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российский самолет прервал взлет из-за задымления в кабине пилота
Летевшие домой иностранцы случайно оказались в России из-за проблемы попутчика
Самолет совершил аварийную посадку на полпути из-за сломавшихся туалетов
Путешествия
Путешествия00:0520 апреля

«На месте лохов были мы»

Эти люди добры и честны, но живут в нищете и голоде: Африка глазами россиян
13:36Сегодня

Во время рейса одновременно заболели 16 пассажиров самолета

20:41 8 апреля

Россиянам станет проще ездить в Турцию

10:5020 апреля

Унижавший стюардесс 200-килограммовый пассажир умер от неизвестной болезни

Путешествия00:06 6 февраля

Другая Европа

Соль, лев и чертовщина. Что посмотреть в Болгарии вместо пляжей
10:09Сегодня

Младенец умер на борту самолета

16:11 6 апреля

В Крыму отказались от налога для туристов

04:3520 апреля

Евросоюз упростит жизнь хорошим туристам

Путешествия00:0314 марта

Крутое пике

По всему миру запрещают полеты Boeing. Пассажиров ждут взлет цен и задержки рейсов
22:5018 апреля

Назван самый доступный для туристов российский город

09:54 1 апреля

Женщина умерла на борту самого большого авиалайнера в мире

19:1419 апреля

Отказ туристки раздеться перед незнакомцем обернулся поножовщиной

Россия
«Сделаем так, чтобы они не исчезли»
Кусто приехал в Россию спасать косаток и белух из китовой тюрьмы. За ними следит весь мир
«В течение пяти лет вопрос будет закрыт»
 
«Хватит делать дураков из сибирских мужиков!»
Комедийный артист вдруг стал серьезным политиком и выиграл выборы. И все это в России
От степных пожаров в Забайкалье пострадали почти 650 человек
Российский турист спас ребенка в Черном море
Россиянка поела суши и впала в кому
Роспотребнадзор порекомендовал мыть куриные яйца с мылом перед Пасхой
Все материалы
Мир
«Это огромная проблема российской дипломатии»
США и страны НАТО успешно разрушают опасные мифы об угрозе с Запада. Чем отвечает Россия?
В Шри-Ланке обнаружили 87 детонаторов на станции
В столице Шри-Ланки произошел новый взрыв
Российские самолеты привлекли к уничтожению террористов в Сирии
Меркель примет Зеленского в Берлине
ФБР начало борьбу с вооруженными дружинниками
Сирийского Бин Ладена убили в Алеппо
Все материалы
Бывший СССР
Зеленский побеждает на выборах президента Украины
Порошенко уже признал поражение
«Вы старались выставить Украину проституткой»
Главные цитаты из дебатов Зеленского и Порошенко
Последняя битва
Украина выбирает между Зеленским и Порошенко. Ждать ли нового Майдана?
Глава единственной поддержавшей Порошенко области Украины ушел в отставку
Команда Зеленского напомнила Белоруссии про «общие риски»
Лукашенко напомнил Зеленскому о братских связях
Порошенко опять победил на выборах президента Украины за пределами Украины
Все материалы
Экономика
Внутренняя энергия
Эти люди — опора экономики России. Их уже 20 миллионов, а будет еще больше
Банки России оказались под угрозой из-за санкций
Российские магазины начали переходить на оплату наличными
Россия оставила Украину без нефти
Украинцев лишили нефти, газа и угля, а россиян — бюстгальтеров и носков
Есть разряд
Эти машины навсегда изменят мир. Скоро они будут повсюду
Российская пшеница упала в цене
В США решили напомнить о санкциях против Ирана
Все материалы
Силовые структуры
«Генералы недоглядели или в доле были»
Что стоит за громкими арестами в ФСБ
Офицеров ФСБ задержали за вымогательство 65 миллионов
Чекисты требовали биткоины у семьи бывшего директора издательства «Известия»
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Мосгорсуд объяснил освобождение Серебрянникова
Украденная картина Левитана нашлась
Пьяный начальник отдела ГИБДД устроил аварию на дороге
Из России выслали скрывавшегося от Интерпола наркоторговца
Все материалы
Наука и техника
Федор Буров «Петр III посещает Иоанна Антоновича в его шлиссельбургской камере»«Везде мерещились интриги и козни»
Страшная судьба и жуткая смерть самого несчастного правителя России
Оно живое
Ученые воскресили мертвый мозг. Это изменит представления о смерти
Придется терпеть
Почему эта компания неспособна убить Apple и Samsung: Huawei P30 Pro
Раскрыта судьба древнего исчезнувшего города
Названа полезная доза кофе
У берегов России нашли немецкую подлодку
Распотрошенные Россией Ан-124 признали аутсайдерами
Все материалы
Спорт
Выкинул коленце
Голландец Оверим нокаутировал россиянина Олейника. Интриги и разочарования UFC в России
Александр Емельяненко снялся с боя из-за «противных болячек»
Чемпионка России по тайскому боксу найдена мертвой
Александр Емельяненко перенес бой после падения с велосипеда
Заряжены по полной
Эти гонки привлекают внимание миллионов. У них есть все шансы затмить «Формулу-1»
В UFC отреагировали на критику Нурмагомедова
Гол дальним ударом едва не лишил комментатора голоса
Все материалы
Культура
Владимир Набоков«Не напиваюсь, не хожу в церковь, не посещаю психоаналитиков»
Правила жизни Владимира Набокова
Изнанка Америки
Женская сексуальность и тревога в декорациях голливудских фильмов
«Я не сплю с мужчинами через час после знакомства»
Как случайный секс помогает найти и принять себя: «Рюрик» Анны Козловой
Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана
Лолита объяснила веру российских артистов в Зеленского
В Москве украли картину Левитана стоимостью два миллиона рублей
Появилась информация о госпитализации Любови Успенской
Все материалы
Интернет и СМИ
Дикий Запад
Он оголил самые больные раны Америки и получил мировое признание
«Трупами и стрельбой меня не напугать»
Илья Варламов о ЖЖ, ненависти к блогерам и «взорванном» театре
Дух эры
Лучшие фотографы опустились на дно и поднялись на баррикады ради впечатляющих фото
Обнародование фамилии террориста в Шри-Ланке предложили считать исламофобией
Телеведущие расшутились о пенисе во время эфира
Популярного ведущего обвинили в сексизме
Канделаки назвала причину победы Зеленского
Все материалы
Ценности
«Геи и лесбиянки никого не смущают»
В этой мусульманской стране мужчины ищут девственниц, а женщины веселятся и пьют водку
Иван Ургант«Мир катится к чертовой бабушке»
Иван Ургант — о первом стакане, шутках про Гитлера и самом горьком воспоминании
Татьяна Навка и Роман КостомаровЛедяные страсти
Они выходили на публику в черных балахонах. Теперь танцуют стриптиз и сверкают трико
Меган Маркл заставляла визажиста красить ее по роликам из интернета
Владелец ASOS потерял троих детей в теракте на Шри-Ланке
Флойд Мэйуэзер надел на шею 11 килограммов золота
Россияне разлюбили дорогие машины
Все материалы
Путешествия
«На месте лохов были мы»
Эти люди добры и честны, но живут в нищете и голоде: Африка глазами россиян
Нотр-Дам де Пари в огне
Страшный пожар в соборе Парижской Богоматери: что потеряли Франция и весь мир
Тайна красной планеты
В глубине пустыни построили марсианскую базу. На ней может побывать каждый
Во время рейса одновременно заболели 16 пассажиров самолета
Унижавший стюардесс 200-килограммовый пассажир умер от неизвестной болезни
Младенец умер на борту самолета
Евросоюз упростит жизнь хорошим туристам
Все материалы
Из жизни
«У нас столько общего»
Знаменитая миллионерша выходит замуж за нищего. Есть одно но — он в тюрьме на пожизненном
«Я хочу деньги»
Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
Голые и свободные
Снимки самых смелых участников главного фестиваля Америки
Гребцы разозлили лебедя и поплатились
Ребенок помыл десятки машин ради покупки цветов на могилу бабушки
«Самая тяжелая невеста России» похудела
Школьница нашла зуб самой большой акулы в истории
Все материалы
Маршрутки-люкс
Все конкуренты первого минивэна Lexus
Тот самый Широкий
Путь «Чероки» от простого трудяги до самого мощного серийного внедорожника
Видеоподробности о Renault Arkana
Репортаж с московского завода Renault
Что, если не Mercedes?
С кем будет соперничать новейший Mercedes GLS?
Tesla взорвалась на подземной парковке в Шанхае
Электрические Hyundai и Kia можно будет настраивать через смартфон
Представлен первый в мире полностью электрический Ford Bronco
Все материалы
Дом
Полный финиш
Сколько стоит жилье в самой счастливой стране мира
Давай, авария
Почему в Москве все еще продают дешевые квартиры и в чем подвох
Страшные сказки
Архитекторы показали будущее человечества. И оно пугает
Ипотечный провал обошел Москву стороной
Дом Клода Моне предложили в аренду за 200 долларов в сутки
Новая Москва оказалась популярнее «старой»
Российский чиновник отдал памятник культуры под застройку и попался
Все материалы