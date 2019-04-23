Российский пенсионер не дождался своей очереди в поликлинике и покончил с собой

В Иркутске 80-летний пенсионер пришел в поликлинику сдать анализы и, пока подходила его очередь, отправился в туалет и покончил с собой. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, труп пожилого россиянина обнаружили утром 23 апреля. Как сообщают «Вести Иркутск», рядом с ним нашли самодельное огнестрельное оружие. Уточняется, что родственники погибшего не знали о его намерениях.

Следователи и полицейские устанавливают детали случившегося и проводят проверку.

Ранее были опубликованы данные комплексного наблюдения условий жизни населения в 2018 году, полученные Федеральной службой государственной статистики (Росстата), согласно которым половина россиян (51 процент) в случае болезни занимается самолечением, в то время как 2,1 процента граждан ходят не к врачам, а к экстрасенсам, знахарям и гомеопатам.

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