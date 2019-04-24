Авария спасла жизни матери и нерожденного ребенка

Жительница английского города Гейтсхед, графство Тайн-энд-Уир, узнала о смертельно опасном заболевании благодаря небольшой аварии. Об этом сообщает местная газета Evening Chronicle.

Хлои Грант (Chloe Grant) попала в ДТП на шестом месяце беременности (24-я неделя). Женщина тут же отправилась в больницу. Медики осмотрели 20-летнюю пациентку и выявили у нее преэклампсию — редкое и опасное для жизни матери и плода осложнение, встречающееся лишь у шести процентов беременных.

Спустя две недели британке провели экстренное кесарево сечение. На свет появилась девочка, которую назвали Амелия Роуз (Amelia Rose), ее вес составлял около 700 граммов. «Она — наше маленькое чудо. Авария оказалась нашим спасением», — признается отец новорожденной Джек Фаррелл (Jack Farrell).

На текущий момент Грант с младенцем находятся в клинике под присмотром врачей. «Они чудесно справляются», — заключил 21-летний Фаррелл.

Ранее в апреле сообщалось, что жительница английского города Саутгемптон, графство Гэмпшир, вовремя заметила злокачественную опухоль благодаря УЗИ на раннем сроке беременности. Специалист нашел новообразование в мочевом пузыре женщины. На 19-й неделе беременности ее прооперировали.

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