Назван эффективный способ избежать опасных заболеваний

Ученые Университета Уэйк-Форест в США выяснили, что средиземноморская диета утоляет голод быстрее, чем западная. Это позволяет справиться с перееданием и поддерживать нормальный вес, а также предотвратить развитие распространенных возрастных заболеваний, включая жировую болезнь печени и диабет. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи провели эксперимент с участием 38 самок нечеловеческих приматов — макак-крабоедов (Macaca fascicularis). В течение 38 месяцев (эквивалентно 9 человеческим годам) обезьяны, разделенные на две группы, получали либо белки и жиры животного происхождения (диета западного типа), либо растительного (средиземноморская). В последнем случае приматы предпочитали не есть всю доступную им пищу. Остальные макаки ели больше, чем было необходимо, и набирали вес.

Кроме того, западная диета через 2,5 года провоцировала развитие инсулинорезистентности и стеатоза печени, при котором в органе наблюдается накопление жира. Эти состояния предшествуют диабету и жировой болезни печени, которые ухудшают качество жизни и могут привести к преждевременной смерти. Здоровый рацион питания уменьшал уровень триглицеридов — маркеров ожирения.

Предыдущие оценки влияния типа диеты на потребление калорий были в значительной степени основаны на исследованиях с участием людей, которые сами сообщали о своих пищевых привычках, что не является надежным источником данных.

Средиземноморская диета предполагает высокое потребление овощей, фруктов, орехов, бобовых (гороха, фасоли и чечевицы), нерафинированного оливкового масла и рыбы. Такой рацион почти исключает продукты, содержащие насыщенные жиры, в частности, молочные продукты, мясо и птицу. В средиземноморскую диету также нередко включается умеренное употребление вина.

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