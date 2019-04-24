Американец захотел узнать о судьбе старого друга в Google и пожалел

Журналист Дуглас Престон (Douglas Preston) рассказал о том, как случайно узнал испугавшую его правду о друге детства, когда ввел в поисковике Google его имя. Этой историей он поделился с читателями Wired.

Престон выяснил, что тело его друга Питера Андерсона (Peter Anderson) было найдено второго мая 2011 года в одном из общежитий американского штата Нью-Джерси. Его убийцей оказался разнорабочий Роберт Хоррокс (Robert Horrocks), который на суде признался, что таким образом отомстил за изнасилование Андерсоном сына-аутиста своей девушки. Следствие не смогло подтвердить истинность слов Хоррокса и приговорило его к 30 годам тюрьмы.

Журналист признался, что нашел эту информацию не сразу. Сначала он попробовал поискать друга в Google из любопытства, но не нашел ничего, что точно могло бы относиться к Андерсону, которого он знал. Так как «Питер» и «Андерсон» — распространенные имя и фамилия в США, поисковик показал Престону слишком много ссылок о разных людях. Чуть позже журналист вспомнил второе имя своего друга — Старк (Stark), и таким образом сузил диапазон поиска.

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Когда Престон наткнулся на статью в местной газете об убийстве друга, он перепроверил информацию через Intelius — компанию, за плату занимающуюся поиском людей. Затем Престон пошел еще дальше и выяснил все подробности истории у прокурора, который вел дело, и брата его друга, но потом пожалел об этом. «Я смотрел на собранные мной данные неделями, а потом взял и все выбросил. В мире, который кишит информацией, есть вещи, которых я не хочу знать», — сделал вывод Престон.

По словам журналиста, образ Андерсона, который остался у него в памяти с детства, не вяжется с информацией о том, что он мог кого-то изнасиловать. При этом Престон заметил, что слышал о нетрадиционной ориентации друга. «В детстве Питера ужасало насилие. Он был хрупким и нежным, его травили», — вспомнил журналист, добавив, что перестал общаться с другом в седьмом классе, когда тот переехал.

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