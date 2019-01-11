Американка поискала свои корни и случайно сдала брата-убийцу

Мужчину, совершившего убийство в американском штате Пенсильвания более 26 лет назад, удалось поймать и отправить в тюрьму благодаря сайту, собирающему генеалогическую информацию. Об этом сообщает The Independent.

25-летняя школьная учительница Кристи Мирак (Christy Mirack) была изнасилована, а затем убита в своей квартире в Ланкастере в декабре 1992 года. Более четверти века полицейские не могли найти преступника. Зацепку они получили, когда решили загрузить ДНК с места преступления в общедоступную генеалогическую базу данных на сайте GEDmatch.

Стражи порядка вышли на поделившуюся своими данными американку, которая оказалась сводной сестрой преступника — уже 50-летнего диджея Реймонда Роу (Raymond Rowe). В годы убийства он выступал под псевдонимом DJ Freez, жил всего в нескольких километрах от места преступления и затем стал местной знаменитостью.

Чтобы подтвердить его причастность, к мужчине подослали детективов под прикрытием. Они собрали образцы ДНК с жевательной резинки и бутылки, из которой тот пил. Эти данные совпали с материалами с места убийства.

Роу после ареста признал свою вину и пошел на следку со следствием, что позволило ему избежать смертной казни. В итоге его приговорили к пожизненному заключению за убийство без права на досрочное освобождение. Мотивы убийцы до сих пор точно неизвестны.

Это уже не первый случай, когда сайт, собирающий генеалогическую информацию, помогает раскрыть преступления. The Independent пишет, что детективы использовали ресурс в ходе расследования серии убийств и изнасилований, происходивших в штате Калифорния в период с 1974-го по 1986 год. В итоге именно анализ ДНК привел их к бывшему полицейскому-маньяку Джозефу Джеймсу Де Анджело.

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