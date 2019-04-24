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Москва заподозрила США в проработке внезапного ядерного удара по России

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США развивают систему противоракетной обороны (ПРО) для возможности нанесения внезапного ядерного удара по России, заявил первый заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба РФ Виктор Познихир. Его слова приводит «Интерфакс» в среду, 24 апреля.

«Размещение противоракетных средств возле наших границ создает мощный ударный потенциал США для возможного нанесения внезапного ракетно-ядерного удара по Российской Федерации», — сказал он.

По словам генерала, в этих условиях российская сторона вынуждена принимать ответные меры. В частности, речь идет об оснащении стратегических наступательных сил перспективными ракетными комплексами, такими как «Ярс», «Авангард» и «Сармат».

Ранее в среду министр обороны России Сергей Шойгу проинформировал о том, что США документально закрепили антироссийскую направленность своей ПРО.

19 апреля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила о предложении России к США заключить соглашение о недопущении ядерной войны. Как отмечает издание, данная инициатива осталась без ответа.

Ранее Вашингтон приостановил выполнение обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сославшись на систематическое нарушение условий соглашения российской стороной.

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