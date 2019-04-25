Медведев поручил немедленно выплатить долги по зарплатам в госучреждениях

Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил руководителей федеральных органов исполнительной власти об ответственности за долги по зарплатам в подведомственных учреждениях и поручил немедленно выплатить деньги, передает «Интерфакс».

«Если есть долги по зарплате, нужно немедленно погасить», — сказал он в ходе заседания правительства в четверг, 25 апреля.

По словам Медведева, сотрудники одного из госпиталей в соцсетях пожаловались ему на ситуацию с долгами по выплате заработной платы. К премьер-министру обратилась женщина, у которой «эти долги уже почти полгода были». Медведев отметил, что это не единственная жалоба, которая была получена с начала года. «Деньги сейчас по моему указанию, конечно, были направлены, чтобы зарплату выплатить, — сказал он. — Но дело не в этом».

Медведев поручил руководителям ФОИВ проанализировать ситуацию с выплатой зарплат в подведомственных учреждениях и направить в Минтруд обобщенный доклад. Премьер-министр подчеркнул, что за долги по зарплатам сотрудников «несет персональную ответственность руководитель каждого ведомства».

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