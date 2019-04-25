Американец выиграл сотни миллионов долларов и пообещал не делиться

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Мануэль Франко (в центре)

Любитель лотерей из американского штата Висконсин стал обладателем одного из самых крупных выигрышей в истории США. Об этом сообщает New York Daily News.

24-летний Мануэль Франко (Manuel Franco) выиграл в Powerball 768 миллионов долларов (49 миллиардов рублей). Деньги могли выплачиваться по частям в течение 29 лет, однако победитель пожертвовал частью суммы и получил право забрать остаток сразу. Ему достанется 477 миллионов долларов (30,4 миллиарда рублей).

Мужчина отказался рассказывать о себе и не признался, чем зарабатывает на жизнь или какую машину водит. С тех пор, как он узнал о победе, его мучает страх. «Меня одолевала такая паранойя, когда думаешь, что за тобой охотится весь мир, — утверждает Франко. — Каждый день казалось, что меня кто-то преследует. Тяжело, когда у тебя билет, который хотят все».

Он намерен давать отпор людям, которые будут просить у него финансовую помощь. «Я к этому готов и знаю, как говорить "нет"», — заявил он. В то же время мужчина не исключает, что потратит часть денег на благотворительность.

В 2018 году сообщалось, что бывшего почтальона из Великобритании, разбогатевшего благодаря огромному выигрышу в лотерее, замучило одиночество. Он решил продать роскошный особняк, уехать в Австралию и начать новую жизнь.

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