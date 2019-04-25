Французы предложили мазать лицо йогуртом и фруктовым пюре

Французский бренд L’Occitane представил новую линию масок и скрабов для ухода за лицом. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 25 апреля.

В новую линию вошли скраб с экстрактом корсиканского помело и фруктовыми кислотами, успокаивающая маска с текстурой домашнего йогурта с семенами черной смородины, очищающая и матирующая маска-эксфолиант с лимонной и салициловой кислотами для выравнивания рельефа и тона кожи, а также увлажняющая минеральная маска Аква Реотье.

Фото: L'Occitane 1 /6

В этой легкой маске содержится минеральная вода из источника Реотье, гиалуроновая кислота и удерживающие воду молекулы для восстановления водного баланса кожи. Все четыре средства предлагаются в travel-формате — небольших емкостях, которые можно брать с собой в самолет в ручной клади.

Осенью 2018 года бренд L'Occitane представил новое средство ухода за кожей лица — ночной эликсир «Мгновенная перезагрузка кожи». Эликсир с золотистыми капсулами воздействует на кожу во время сна и подготавливает кожу к нанесению других средств ухода, действуя как активатор, увеличивающий их эффективность и способствующий более глубокому проникновению.

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