Швейцарцы обозначили новый ювелирный тренд

Швейцарский ювелирно-часовой дом Piaget представил новую коллекцию украшений Piaget Sunlight из золота с бриллиантами, опалами и перламутром. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 25 апреля.

Основной мотив украшений навеян стилизованным изображением солнца. В коллекции несколько видов серег: джекеты (крепление проходит под мочкой уха, создавая иллюзию, что подвеска серьги висит в воздухе ниже мочки), кольца-креолы, шандельеры, пусеты с подвесками, напоминающими бахрому из золотых цепочек.

Фото: Piaget 1 /3

Также в линию вошли колье с регулируемой длиной цепочки — с изображением солнечного круга либо дуги, символизирующей солнечные лучи.

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Центральный элемент украшений — стилизованный солнечный круг — ювелиры решили в нескольких вариантах: для него использованы пластины белого опала, перламутра или паве из бесцветных бриллиантов.

Кроме новой линии Piaget Sunlight, дом представил новые украшения в коллекции-бестселлере Possession. Она пополнилась браслетом, разомкнутым кольцом и подвеской с белым халцедоном, разомкнутыми кольцами с бриллиантовым паве, серьгами-креолами и разомкнутыми браслетами более крупного размера, чем прежние модели.

Ювелирно-часовой дом Piaget основан Жоржем-Эдуаром Пьяже в 1874 году в швейцарском кантоне Юра. Первоначально компания специализировалась только на производстве высокоточных механизмов, затем стала производить собственные часы, а позже — ювелирные изделия.

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