Легионер «Зенита» назвал себя «черным русским»

Полузащитник петербургского «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал о своем опыте жизни в России. Интервью с игроком вышло на YouTube-канале клуба.

Эквадорский хавбек отвечал на вопросы на русском языке. Он отметил, что несмотря на ошибки, окружающие без проблем его понимают.

«После того, как прожил в этой стране 11 лет, могу назвать себя черным русским. Редко бывает, чтобы иностранец говорил по-русски», — заявил он. Нобоа добавил, что знание нескольких языков позволяет ему помогать другим легионерам клуба, в частности, новичку команды колумбийцу Вильмару Барриосу.

Нобоа защищает цвета Зенита с лета 2017 года. До этого эквадорец выступал за «Динамо», «Ростов» и «Рубин». Он перешел в казанский клуб в 2007 году из эквадорского «Эмелека». В составе «Рубина» он дважды становился чемпионом России.

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