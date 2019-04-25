В сети отчаялись разгадать смысл загадочной картинки

Американец с ником dumbass ass idiot предложил подписчикам в Twitter угадать, что изображено на опубликованном им снимке. Микроблогеры проявили фантазию, однако назвать объект на снимке точно не смогли.

— dumbass ass idiot 𓅩 (@melip0ne) 23 апреля 2019, 01:45

У пользователей возникли сложности с определением хотя бы какого-то объекта на фото. Юзер pizza clown town написал, что видит алтарь. Другой комментатор посчитал, что объекты слева на фотографии напоминают вентиляционные решетки. Некоторые сравнили эти же предметы с подставками под бижутерию, которые размещаются в магазинах.

Изображение привело пользователей в замешательство, поэтому, вместо того, чтобы отгадывать, они начали шутить. «Так вот что чувствуют люди во время инсульта?» — предположил один из них. Comrade the American выдвинул версию, что именно это американский писатель-фантаст Говард Лавкрафт подразумевал под неописуемыми формами. Отчаявшиеся найти правильный ответ сознались, что кроме стены не могут различить на фото ничего конкретного.

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Другие предпочли не угадывать, а отписать ассоциации с увиденным на снимке. «Это похоже на осознание во сне во сне», — полагает aquarian-sunchild.

«Да какого черта здесь происходит?» — не выдержал Karl From Online. Его комментарий оказался самым залайканным из всех сообщений, отправленных в ответ на картинку. Rachel из Бруклина и вовсе при‏зналась, что изображение довело ее до слез.

Кое-кто попытался найти снимок в интернете, однако у него ничего не получилось. Тогда пользовательница с ником valeri предположила, что изображение сгенерировано искусственным интеллектом для определения возможностей человеческой психики. Автор вирусного поста прокомментировал многие ответы, однако правильного не раскрыл.

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