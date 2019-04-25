Популярные поло стали делать из переработанных материалов

Американский бренд Polo Ralph Lauren (принадлежащий компании Ralph Lauren) озаботился проблемой экологии и выпустил новую версию своей знаковой рубашки-поло. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 25 апреля.

Текстиль, из которого сшита каждая модель новой линии Earth (Земля) соткан из нитей, полученных при переработке 12 использованных пластиковых бутылок. Ткань окрашивается по инновационной технологии без использования воды, что также помогает избежать загрязнения окружающей среды. Проект был реализован совместно с организацией First Mile: она сотрудничает с предпринимателями для сбора перерабатываемого пластика.

Фото: Polo Ralph Lauren 1 /2

«К 2025 году Ralph Lauren планируют использовать в производстве не менее 170 миллионов бутылок, извлеченных со свалок и из океана, — рассказал глава отдела инноваций Дэвид Лорен (David Lauren). — Пластик — главная угроза окружающей среде, поэтому мы хотим участвовать в решении этой проблемы. Мы используем инновационный подход, создавая нечто ценное».

В Москве мужские и женские поло Earth белого, голубого, синего или зеленого цвета можно купить в монобрендовых магазинах марки и в ЦУМе.

Фирменная рубашка-поло марки Polo Ralph Lauren уже не впервые используется брендом для привлечения внимания и сбора средств на социальные и благотворительные цели. Среди них — исследования по борьбе с раком груди, помощь фонду Pink Pony, сборы денег для пострадавших от стихийных бедствий и другие.

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