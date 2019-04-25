Двухголовый теленок родился в США

На ферме американского штата Монтана родился двухголовый теленок. Об этом сообщает издание The Mirror.

«Я проводила ежедневный осмотр скота и вдруг заметила корову, отбившуюся от стада. Я подошла, чтобы проверить ее состояние», — вспоминает фермерша Хизер Герман (Heather Herman). Тогда она увидела возле животного двухголового теленка.

По словам Герман, случаи появления на свет двухголовых телят довольно редки. «Я видела подобное на фотографиях, но вживую — впервые», — утверждает американка. Отмечается, что во время родов сама корова не пострадала, однако ее детеныш вскоре погиб.

В 2018 году сообщалось, что на ферме в бразильском муниципалитете Каяпония, штат Гояс, родился двухголовый теленок. Оба его рта функционировали. Фермеры вручную выкармливали детеныша, но, несмотря на их усилия, теленок умер.

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