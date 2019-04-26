Уходивший от полицейской погони россиянин попытался спрятаться в багажнике

В Нижнем Новгороде погоня полицейских за нарушителем ПДД, который прямо на ходу умудрился перелезть в багажник своей машины, попала на видео. Ролик в пятницу, 26 апреля, опубликовал телеканал «Звезда».

На кадрах видно, как черный автомобиль с тонированными стеклами совершает опасные маневры и останавливается. К нему подбегают инспекторы, однако водительское место оказывается пустым. Затем полицейские вытаскивают нарушителя из багажника, куда он сумел перебраться прямо на ходу. Водительских прав у него не оказалось.

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