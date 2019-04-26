Брошенный россиянином в печь двухлетний мальчик умер

Жителю Омска предъявлено обвинение в убийстве двухлетнего внука. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

«В связи со смертью малыша действия обвиняемого следствием переквалифицированы на пункты "в", "д" части 2 статьи 105 УК ("Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью"). Санкция статьи предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы», — говорится в сообщении.

По данным СК, 22 апреля 53-летний мужчина в состоянии сильного опьянения отобрал у жены внука, а саму ее выгнал на улицу, после чего затолкал малыша в горящую печь. Женщина с соседкой попали в дом и спасли мальчика. В тяжелом состоянии, с 50 процентами ожогов головы и тела его доставили в реанимацию, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и проводили противошоковую стабилизирующую терапию. Утром в пятницу, 26 апреля, стало известно о его смерти.

Мужчина помещен под арест. На допросе он признался, что ничего не помнит. Он говорил, что любил внука и не может поверить, что совершил такое.

В СК отметили, что семья ребенка считалась неблагополучной и стояла на профилактическом учете, но пять лет назад ее с него сняли. Малыша воспитывала 21-летняя мать. В день трагедии она привела сына к бабушке с дедушкой и пошла на работу.

Похожая история произошла в конце января в деревне Харой в Хакасии. Тогда пьяные супруги бросили 11-месячного внука в горящую печь, и он погиб.

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