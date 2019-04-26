Южную Осетию постигло нашествие грузинского клопа

Глава Сельхознадзора Южной Осетии Алан Маргиев заявил, что в приграничных с Грузией селах Карзаман и Синагур Дзауского района началось нашествие мраморного клопа. Об этом сообщают «Вести».

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Как отметил Маргиев, пока распространение клопа «не носит массового характера», однако после потепления подобные риски возрастут. Власти Южной Осетии уже обратились к России с просьбой о предоставлении партии феромонных ловушек.

На ситуацию отреагировал глава Совета Безопасности России Рашид Нургалиев. По его словам, результаты расследования, проведенного его ведомством, свидетельствуют о том, что «это может быть какой-то штамм, разновидность распространения различных вирусов».

Нургалиев подчеркнул, что Россия должна принять соответствующие меры, так как «это элемент национальной безопасности». Первоисточником распространения мраморного клопа он считает «Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Лугара», расположенный в пригороде Тбилиси.

По информации Нургалиева, под крышей центра располагается медицинское исследовательское подразделение армии США. Российские власти заявляют, что это подразделение занимается изучением опасных инфекционных заболеваний. Грузия заявляет о беспочвенности этих обвинений.

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