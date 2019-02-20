Застрявших в Южной Осетии грузин привили и выпустили

Граница Южной Осетии с Грузией открылась на три дня впервые после начала вспышки «свиного гриппа». Об этом сообщает «Интерфакс».

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Решение об открытии границы принял Совбез Южной Осетии. Отмечается, что пункты пропуска открыты в одностороннем порядке. Исполняющий обязанности руководителя погранслужбы южноосетинского Комитета госбезопасности Валериан Алиханты подчеркнул, что проход на территорию Южной Осетии с территории Грузии все еще запрещен.

Южную Осетию покинули более двухсот граждан Грузии, которые не успели выехать домой после новогодних праздников. «Среди этих граждан была проведена вакцинация, все они прошли инкубационный период — две недели и сегодня выехали на территорию Грузии», — сказал Алиханты.

Граница была закрыта решением Совбеза Южной Осетии 11 января в связи со вспышкой в Грузии «свиного гриппа». Жертвами вируса стали более 20 человек.

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