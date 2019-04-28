Стала известна причина потасовки между Неймаром и фанатом

Стала известна причина, по которой нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар ударил фаната после поражения в финале Кубка Франции от «Ренна». Ее приводит L'Équipe.

По информации издания, болельщик оскорбил игроков парижского клуба. В частности, он назвал вратаря Джанлуиджи Буффона грязным идиотом, полузащитника Марко Верратти обозвал расистом, а защитника Левена Кюрзаву попросил не пожимать ему руку. Когда мимо трибуны проходил Неймар, мужчина сказал ему вслед: «Иди учись играть в футбол».

После этих слов бразилец не сдержался и толкнул мужчину, а после и вовсе применил силу — ударил фаната в подбородок. Развития конфликт не получил. Неймар отправился в раздевалку.

Основное и дополнительное время матча ПСЖ — «Ренн» завершилось вничью. В серии послематчевых пенальти парижский клуб уступил со счетом 5:6.

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