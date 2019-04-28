Россия помогла освободить двух сирийцев из израильской тюрьмы

Израиль освободил двух сирийских заключенных. Об этом сообщает газета Israel Hayom.

«Израильское правительство на днях приняло решение выпустить двух заключенных в качестве жеста доброй воли после передачи нам останков Захарии Баумеля», — приводит газета высказывание израильского военного, пожелавшего остаться неизвестным. Как отмечает издание, официальные Тель-Авив и Дамаск всячески избегают именовать случившееся «обменом», так как страны технически находятся в состоянии войны.

Как отмечает агентство Reuters, освобождение заключенных стало возможно именно потому, что останки пропавшего в 1982 году израильского солдата Захарии Баумеля были переданы Израилю российскими специалистами в начале апреля.

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В пятницу, 26 апреля, посол России в Сирии Александр Лаврентьев пояснил, что передача останков Баумеля и его личных вещей не была односторонним шагом, и в обмен израильские власти освободят сирийских узников.

Насчет личности переданных единых данных нет — Тель-Авив называет их Ахмедом Хамизом и Зиданом Тавилем, телевизионная корпорация KAN — Нашитом Ахмедом и Зиданом Тавилем. По данным израильтян, палестинец Хамиз в 2005-м попытался проникнуть на военную базу и напасть на солдат, а друз Тавиль был наркокурьером.

Баумель и двое его сослуживцев пропали после боя у населенного пункта Султан-Яакуб во время Ливанской войны 11 июня 1982 года, когда их танк был захвачен сирийскими войсками. В общей сложности тогда израильский батальон потерял до 35 солдат и офицеров.

Машину Сирия впоследствии передала СССР для изучения комплекта динамической защиты, позднее ее установили в экспозиции музея в Кубинке. В 2016 году трофейный танк вернули Израилю. В обмен еврейское государство передало России аналогичный с их базы хранения.

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