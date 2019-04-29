Северная Корея сняла документальный фильм о Ким Чен Ыне в России

Северная Корея показала документальный фильм о визите лидера страны Ким Чен Ына в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центральное телевидение КНДР.

Встреча во Владивостоке Ким Чен Ына и президента России Владимира Путина в нем названа «историческим событием» и «путеводной звездой» в отношениях между странами. В 50-минутную ленту вошли кадры первой остановки руководителя КНДР на станции Хасан, разговора с Путиным и протокольных мероприятий на главной площади Владивостока.

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Кроме того, отдельно показывается общение северокорейского вождя с местными жителями. Одному из них он дал автограф с пожеланием прекрасных воспоминаний.

Отмечается, что авторы фильма не затронули центральную тему переговоров — ядерное разоружение.

Первый визит Ким Чен Ына в Россию состоялся в конце апреля. Встреча с российским президентом Владимиром Путиным прошла 25 апреля во Владивостоке. Лидеры более двух часов общались в закрытом от прессы режиме. Путин назвал встречу «достаточно обстоятельной», а Ким — «содержательной».

Постоянные члены Совбеза ООН, куда входит и Россия, требуют, чтобы КНДР полностью отказалась от ядерного оружия. Международные санкции в отношении Северной Кореи впервые были введены в 2006 году. В 2016-м США установили наиболее серьезные ограничения, под которые попадают физические лица или компании, сотрудничающие с Пхеньяном. Американская сторона неоднократно заявляла, что не намерена снимать санкции до полного ядерного разоружения КНДР.

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