Подсчитаны траты россиян на Пасху

Спрос на куличи в России в Пасху вырос на 24 процента, а на куриные яйца при этом снизился на 17 процентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное исследование Сбербанка и оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Сравнивались продажи товаров к Пасхе в розничных магазинах за неделю с 19 апреля по 26 апреля и за неделю перед Пасхой 2018 года (с 30 марта по 6 апреля 2018 года).

На Страстной неделе спрос на товары пасхальной категории увеличился в 3-3,5 раза по сравнению с предыдущей неделей. Пик продаж произошел в заключительные три дня Страстной седмицы. В топ товаров этой категории вошли куличи, яйца, пасхальные наборы красителей, пасхальные сувениры для детей, красители для яиц.

Средний чек при покупке куличей составил 124 рубля, это на пять процентов выше прошлогоднего показателя, средний чек покупки яиц равен 140 рублям, что на 12 процентов меньше, чем в 2018 году.

Больше всего пасхальных товаров на Страстной неделе купили в Свердловской, Тюменской, Ярославской областях и в Москве.

Ранее экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» исследовал продукты к Пасхе: яйца, творог и муку. Лучшими яйцами признали марки «Окское», «Лента» и «Волжанин». Среди брендов муки знак качества получили три бренда: MAKFA, «Мелькомбинат» и «Рязаночка». Лишь одна марка творога была рекомендована к покупке — «Брест-Литовск».

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