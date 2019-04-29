Лавров осудил намерение США освободить плененных в Сирии террористов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что освобождение США взятых в плен в Сирии и Ираке иностранных террористов станет ужасным преступлением, передает ТАСС.

«Пока двойные стандарты проявляются даже в том, что наши западные коллеги, европейцы прежде всего, но и в других частях света, не хотят забирать плененных американцами и курдами иностранных террористов-боевиков на восточном берегу Евфрата», — отметил глава российского МИД.

Лавров призвал западных коллег вернуться на путь бескомпромиссной борьбы с терроризмом. Он напомнил, как в Гуантанамо незаконно, без предъявления обвинений забирали людей и как создавались тюрьмы на территории стран НАТО. «Теперь вот обратная реакция: вместо чрезмерного нажима, не всегда законодательно подкрепленного, хотят их просто отпускать на свободу», — заявил министр.

Он добавил, что антитеррористические операции Турции в Сирии имеют временный характер, и Россия поддерживает сотрудничество Дамаска с Анкарой на основе подписанного в 1999 году Аданского соглашения, открывшего путь к двустороннему взаимодействию в сфере безопасности.

По словам министра, российская сторона добивается выполнения договоренностей с Турцией относительно решения проблем с группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб. Лавров подчеркнул, что боевики ХТШ не намерены прекращать огонь, а Россия не станет мириться с тем, что «террористы останутся там как в заповедной зоне нетронутыми».

22 марта пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила о том, что террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) больше не контролирует территории в Сирии.

Россия и Турция по международному соглашению обязаны следить за соблюдением режима деэскалации в специальной демилитаризованной зоне в Идлибе, созданной в 2017 году. На данный момент в провинции находятся как террористы, так и вооруженная сирийская оппозиция. Кроме того, большая часть региона по-прежнему остается под контролем группировки ХТШ.

В 2014 году ИГ захватило значительные территории Сирии и Ирака, провозгласив там всемирный халифат. В 2017-м группировка утратила контроль над 90 процентами ранее захваченных территорий. С организацией в Сирии боролись как международная коалиция во главе с США, так и Россия, к которой Дамаск обратился с официальной просьбой о помощи.

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