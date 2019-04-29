Бывший игрок «Зенита» разочаровал ПСЖ

Полузащитник Леандро Паредес разочаровал игроков и главного тренера «Пари Сен-Жермен» Томаса Тухеля. Об этом сообщает Daily Mercato со ссылкой на выпуск газеты L'Equipe.

По информации источника, партнеры по команде недовольны игрой аргентинца. Они считают, что Паредес не соответствует уровню ПСЖ. Однако, пишет издание, продажа полузащитника летом 2019 года маловероятна, потому что у Тухеля нет большого количества вариантов в центре поля. Также уровень игры Паредеса может измениться после прохождения предсезонной подготовки.

ПСЖ купил Паредеса у петербургского «Зенита» в январе, заплатив за него около 45 миллионов евро. Соглашение футболиста с новым клубом рассчитано на четыре с половиной года и истекает в июне 2023 года. За ПСЖ во второй половине сезона он провел 17 матчей и отметился одной результативной передачей.

В «Зенит» аргентинец перешел из «Ромы» летом 2017-го. Тогда за его трансфер питерцы заплатили 23 миллиона евро.

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