Бывший тренер «Зенита» пожалел о словах о Лобановском

Румынский тренер Мирча Луческу прокомментировал свое высказывание о том, что советский специалист Валерий Лобановский незаслуженно причислен к лучшим наставникам в истории футбола по версии французского издания France Football. Об этом сообщает «ПроФутбол».

73-летний специалист заявил, что не представлял, что его слова вызовут такой резонанс. Он охарактеризовал Лобановского как важного и замечательного тренера. «Киевское "Динамо" тех времен было командой системы. Их счастье, что в их главе стоял такой классный тренер, как Лобановский. Он создавал и давал результат. Мои слова были ошибкой», — подчеркнул он.

22 марта Луческу признался, что удивлен наличию Лобановского в списке лучших тренеров в истории футбола. По его словам, советский наставник «ничего не достиг за пределами Украины».

Под руководством Луческу донецкий «Шахтер» восемь раз становился чемпионом Украины, шесть раз — обладателем национального кубка и завоевывал Кубок УЕФА. Румынский специалист также работал в России. Возглавляя «Зенит», он выиграл Кубок России и занял третье место в Российской премьер-лиге.

Лобановский известен по своей работе в киевском «Динамо» и сборной СССР. Как тренер он восемь раз становился чемпионом СССР и пять раз чемпионом Украины. В 1988-м под его руководством сборная СССР стала вице-чемпионом Европы.

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