«Варяг» дал залп и зашел в китайский порт

Российские боевые корабли зашли в китайский порт Циндао. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту, передает ТАСС.

Как отмечается, группа кораблей во главе с флагманом Тихоокеанского флота — ракетным крейсером «Варяг» — прибыла в Китай для участия в совместных военно-морских учениях «Морское взаимодействие-2019». При этом на подходе к Циндао корабль дал 21 артиллерийский залп. Китайские корабли в ответ также поприветствовали российские.

Вместе с «Варягом» в отряд входят большие противолодочные корабли «Адмирал Виноградов» и «Адмирал Трибуц», большой десантный корабль «Ослябя», корвет «Совершенный», спасательное судно «Игорь Белоусов» и средний морской танкер «Иркут».

Учения пройдут в конце апреля — начале мая. В ходе них будут отработаны совместные маневры и организация связи, проведены стрельбы по морским и воздушным целям. Военные также отработают вопросы поисково-спасательного обеспечения.

26 апреля Россия провела крупномасштабные учения в Средиземном море у берегов Сирии одновременно с маневрами американских авианосцев в регионе. В середине апреля российские военные потренировались в районе Черного моря на фоне учений НАТО.

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