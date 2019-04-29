Подорвавшийся на мине в Петербурге рассказал о случившемся

Пострадавший в результате взрыва мины в Санкт-Петербурге мужчина рассказал подробности случившегося. Об этом сообщает портал 78.ru.

Местный житель пояснил, что увидел «что-то, похожее на болт». После того, как он постучал по предмету, раздался взрыв. В результате мужчине оторвало кисть руки, также он получил осколочные ранения и ожог лица. Его спасли врачи Александровской больницы Санкт-Петербурга.

По предварительной информации, 20-летний пострадавший занимался сбором металлолома и нашел снаряд в воде. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел 28 апреля на Октябрьской набережной. В Росгвардии предположили, что причиной взрыва мог стать сдетонировавший снаряд малого калибра времен Великой Отечественной войны.

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