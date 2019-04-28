Последствия взрыва в Санкт-Петербурге попали на видео

В сети появилось видео с места взрыва в Санкт-Петербурге, передает «Пятый канал». На кадрах видно, что территория огорожена, а на земле виднеется черное пятно.

Взрыв произошел днем в воскресенье, 28 апреля, на Октябрьской набережной. Как сообщили в Росгвардии, причиной мог стать сдетонировавший немецкий снаряд малого калибра времен Великой Отечественной войны.

В результате взрыва пострадал 20-летний мужчина, который предположительно собирал металлолом. Он получил различные травмы и лишился руки, в настоящее время находится в больнице. Взрывотехники проверили место ЧП и убедились, что других взрывоопасных предметов там нет.

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