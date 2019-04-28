В Петербурге взорвалась мина

На Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв, пострадал один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в районной администрации.

«Такой случай действительно произошел сегодня, предположительно, взорвалась мина времен Великой Отечественной войны», — уточнил собеседник агентства. Пострадавший — мужчина, он находится в больнице. Другой информации о его состоянии пока не поступало.

По информации агентства, до взрыва мужчина занимался сбором металлолома. «Молодой человек жив, в больнице находится, руку оторвало ему», — уточнили в администрации.

В начале апреля мина взорвалась на территории Военно-космической академии имени Можайского. Во время транспортировки упал мешок с учебными зарядами, один из них взорвался. Мина была пиротехническая, а не боевая.

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