Росгвардия объяснила взрыв в Санкт-Петербурге

Причиной взрыва в Санкт-Петербурге мог стать сдетонировавший снаряд малого калибра времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы Главного управления Росгвардии по городу и Ленинградской области.

«По характеру следов повреждений элементов набережной сотрудники Росгвардии сделали предварительный вывод о том, что причиной взрыва мог стать сдетонировавший снаряд малого калибра немецкого производства», — уточнил собеседник агентства. Взрывотехники проверили место ЧП и убедились, что других взрывоопасных предметов там нет.

Взрыв произошел днем в воскресенье на Октябрьской набережной. Пострадал один человек. По словам представителя местной администрации, до взрыва 20-летний мужчина занимался сбором металлолома. Его доставили в больницу: он получил различные травмы и лишился руки.

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