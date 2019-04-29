В Подмосковье задержали семерых террористов

Правоохранительные органы разоблачили в Московской области законспирированную ячейку запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» из семи человек. Об этом в понедельник, 29 апреля, «Ленте.ру» сообщила Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета России (СКР).

По предварительным данным, подозреваемые с ноября 2016 года по настоящее время вступили в сговор и стали участниками законспирированной ячейки на территории одного из районов Подмосковья. Они вели агитацию для привлечения к участию в ИГ новых сторонников и призывали к нападениям на сотрудников правоохранительных органов.

В настоящее время по делу задержанных проводятся обыски и устанавливаются все участники ячейки.

В свою очередь в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России сообщили РИА Новости, что задержанные в Подмосковье члены ИГ устраивали разбойные нападения в разных регионах России. Кроме того, у них было изъято огнестрельное оружие.

26 апреля сообщалось, что в Нальчике (Кабардино-Балкария) сотрудники правоохранительных органов задержали боевика, планировавшего теракт.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!