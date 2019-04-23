ФСБ предотвратила теракты в Чечне и Дагестане

Пятеро членов запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» задержаны в Махачкале и Грозном. Об этом РИА Новости сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Задержанные готовили теракты в отношении сотрудников полиции в Каспийске и Грозном.

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«В этих целях бандитами с использованием инструкций, полученных посредством сети Интернет, планировалось изготовление самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении ФСБ.

12 апреля в Тюмени прошла контртеррористическая операция. В ней приняли участие почты полторы тысячи сотрудников силовых ведомств. В результате были ликвидированы двое приверженцев ИГ, скрывавшиеся в одном из частных домов на Амурской улице. Боевики планировали совершить теракт в местах массового скопления людей.

В марте в Ставропольском крае уничтожили двоих боевиков, готовивших теракты. Оба бандита оказались сторонниками ИГ. На месте происшествия силовики обнаружили гранату, оружие и боеприпасы.

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