Силовые структуры
 
Последние новости
Стали известны окончательные результаты Зеленского и Порошенко
Кержаков развелся
Четырехдневная жена Николаса Кейджа потребует денег за заключенный по пьяни брак
Летавший к МКС Crew Dragon взорвался
Трамп захотел поставить журналистов на колени
Невеста обиделась на жениха из-за формы помолвочного кольца
Пьяный мужчина пережил аварию и утонул в луже
Московских школьников уберегут от аварий 
Очевидцы показали капающую в Лефортовском тоннеле воду 
Новости партнеров

ФСБ предотвратила теракты в Чечне и Дагестане

Перейти в «Мою Ленту»

Пятеро членов запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» задержаны в Махачкале и Грозном. Об этом РИА Новости сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Задержанные готовили теракты в отношении сотрудников полиции в Каспийске и Грозном.

«В этих целях бандитами с использованием инструкций, полученных посредством сети Интернет, планировалось изготовление самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении ФСБ.

12 апреля в Тюмени прошла контртеррористическая операция. В ней приняли участие почты полторы тысячи сотрудников силовых ведомств. В результате были ликвидированы двое приверженцев ИГ, скрывавшиеся в одном из частных домов на Амурской улице. Боевики планировали совершить теракт в местах массового скопления людей.

В марте в Ставропольском крае уничтожили двоих боевиков, готовивших теракты. Оба бандита оказались сторонниками ИГ. На месте происшествия силовики обнаружили гранату, оружие и боеприпасы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россия рассказала о дошедшем до юга Африки «Исламском государстве»
Стали известны подробности контртеррористической операции в Тюмени
Готовившим теракт у посольства Франции в Москве по заказу ИГ вынесли приговор
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:05Сегодня

«Через кожу были видны все косточки»

Российская семья довела сына до голодной смерти. Они поклонялись дереву и не верили врачам
15:07Сегодня

В суде рассказали об арестованном имуществе сенатора Арашукова

16:42Сегодня

Пистолет подтвердившего смерть Сталина генерала нашли в старом пианино

14:56Сегодня

Россияне пошли под суд за пытки школьника шокером и сигаретами

Силовые структуры00:0120 апреля

«Генералы недоглядели или в доле были»

Что стоит за громкими арестами в ФСБ
13:35Сегодня

Московского полицейского задержали за вымогательство у бандитов

15:17Сегодня

По делу сенатора Арашукова прошли обыски в 19 городах

12:00Сегодня

У скрипачки из ансамбля ФСБ похитили скрипку за 1,3 миллиона рублей

Силовые структуры00:0112 апреля

«Либо по жизни неадекватные, либо пьяные»

Похождения футболистов Кокорина и Мамаева глазами свидетелей и очевидцев
12:39Сегодня

Суд арестовал имущество обвиняемого в убийствах сенатора Арашукова

13:36Сегодня

ФСБ задержала генерала и полковника по делу сенатора Арашукова

09:59Сегодня

Сотрудника ФСБ оправдали по обвинению в заказном убийстве бизнесмена

Россия
«Страх есть у любого, его надо побеждать»
 
«В течение пяти лет вопрос будет закрыт»
 
«Его организм не борется с инфекцией»
Восьмилетнего Костю спасет от смерти дорогое лекарство. Нужна ваша помощь
Роботы отжались перед Путиным
Минздрав усилит борьбу с абортами через церковь
Кремль раскрыл детали встречи Путина и Ким Чен Ына
Путин заявил о приумножении статуса великой морской державы
Все материалы
Мир
«Это огромная проблема российской дипломатии»
США и страны НАТО успешно разрушают опасные мифы об угрозе с Запада. Чем отвечает Россия?
Россиян выселят из посольского дома в Чехии
Российские власти собрались вызволить россиянку из тюрьмы в Кувейте
В ИГ назвали имена исполнителей терактов в Шри-Ланке
Французским школьникам начнут выдавать бесплатные завтраки
Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 200 человек
Террористы совершили восемь атак на гостиницы и церкви в день Пасхи
«Я не убивала никого. Я чиста»
 
Все материалы
Бывший СССР
Команда мечты
Зеленский выиграл президентские выборы на Украине. Как он будет менять страну?
Стали известны окончательные результаты Зеленского и Порошенко
Армянский трансгейт
Армяне ополчились на геев после появления трансгендера в парламенте. Зачем он туда пришел?
Поражение Порошенко связали с русской водкой
Раскрыты подробности смены власти в Армении
Зеленский побеждает на выборах президента Украины
Порошенко уже признал поражение
К украинским борцам с коррупцией пришли по делу о коррупции
Все материалы
Экономика
Внутренняя энергия
Эти люди — опора экономики России. Их уже 20 миллионов, а будет еще больше
Росстат пересчитал доходы россиян с 2013 года
В Китае в третий раз признали «Аэрофлот» любимой авиакомпанией
Евро упал до годового минимума
Есть разряд
Эти машины навсегда изменят мир. Скоро они будут повсюду
Россия оставила Украину без нефти
Украинцев лишили нефти, газа и угля, а россиян — бюстгальтеров и носков
В Европе захотели остановить «Северный поток-2»
Все материалы
Силовые структуры
«Через кожу были видны все косточки»
Российская семья довела сына до голодной смерти. Они поклонялись дереву и не верили врачам
«Генералы недоглядели или в доле были»
Что стоит за громкими арестами в ФСБ
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
В суде рассказали об арестованном имуществе сенатора Арашукова
Россияне пошли под суд за пытки школьника шокером и сигаретами
Московского полицейского задержали за вымогательство у бандитов
У скрипачки из ансамбля ФСБ похитили скрипку за 1,3 миллиона рублей
Все материалы
Наука и техника
ФБР опубликовало досье о бегстве Гитлера в Аргентину
Американские спецслужбы проверяют, мог ли фюрер скрыться и начать новую жизнь
Придется терпеть
Почему эта компания неспособна убить Apple и Samsung: Huawei P30 Pro
Федор Буров «Петр III посещает Иоанна Антоновича в его шлиссельбургской камере»«Везде мерещились интриги и козни»
Страшная судьба и жуткая смерть самого несчастного правителя России
Раскрыто загадочное происхождение древних «пузатых» фигур
Летавший к МКС Crew Dragon взорвался
Носитель «Посейдона» спущен на воду
Российский историк раскритиковал версию ФБР о бегстве Гитлера
Все материалы
Спорт
«Она любит хвастаться гламурной жизнью»
За что фанаты и футболисты ненавидят жену лучшего бомбардира чемпионата Италии
Кержаков развелся
Боец из якутского поселка подписал контракт с UFC
23-летний российский фигурист ушел из спорта
Тренера клуба НБА обвинили в сексуальных домогательствах
Разгромное поражение рассорило игроков «Манчестер Юнайтед»
В «Ювентусе» нашли страдающего из-за Роналду футболиста
Все материалы
Культура
«Меня тянет в Россию как завороженного»
Он сыграл Волан-де-Морта и Онегина, потом снял фильм о Нурееве: интервью с Рэйфом Файнсом
Изнанка Америки
Женская сексуальность и тревога в декорациях голливудских фильмов
Владимир Набоков«Не напиваюсь, не хожу в церковь, не посещаю психоаналитиков»
Правила жизни Владимира Набокова
Четырехдневная жена Николаса Кейджа потребует денег за заключенный по пьяни брак
Появились подробности о состоянии МакSим после аварии
Автора песни про «мысли об убийстве» захотели казнить за двойное убийство
Софи Тернер с бокалом вина разоткровенничалась о постельной сцене с Арьей Старк
Все материалы
Интернет и СМИ
Дикий Запад
Он оголил самые больные раны Америки и получил мировое признание
«Трупами и стрельбой меня не напугать»
Илья Варламов о ЖЖ, ненависти к блогерам и «взорванном» театре
«После этого я перестала интересоваться сексом»
Матери увидели порно, ужаснулись и решили снять свою версию для детей. Что из этого вышло?
Ведущий задумался об эффективности крема от геморроя для лица
Телеканал «Россия 24» поглумился над избиением геев в Москве
«Ночь пожирателей рекламы» в Москве станет премьерной
Назвавший Comedy Club отвратительным депутат захотел контроля над юмором на ТВ
Все материалы
Ценности
«Геи и лесбиянки никого не смущают»
В этой мусульманской стране мужчины ищут девственниц, а женщины веселятся и пьют водку
Иван Ургант«Мир катится к чертовой бабушке»
Иван Ургант — о первом стакане, шутках про Гитлера и самом горьком воспоминании
Татьяна Навка и Роман КостомаровЛедяные страсти
Они выходили на публику в черных балахонах. Теперь танцуют стриптиз и сверкают трико
Кольцо из кандалов декабриста продали за шесть миллионов рублей
Невеста обиделась на жениха из-за формы помолвочного кольца
Владелец ASOS потерял троих детей в теракте на Шри-Ланке
Цены на одежду с именем Христа от Канье Уэста разозлили фанатов
Все материалы
Путешествия
В гости к талибам
Как российский турист отправился в Афганистан и отлично провел там время
«На месте лохов были мы»
Эти люди добры и честны, но живут в нищете и голоде: Африка глазами россиян
«Люди в ужасе»
Местные прячутся, туристы гуляют: Шри-Ланка после терактов
В новых вагонах российских поездов появятся холодильники и сейфы
Пассажир скончался на рейсе Москва — Ереван
Стали известны подробности смерти младенца на борту самолета
Назван процент берущих с собой еду в отели россиян
Все материалы
Из жизни
«У нас столько общего»
Знаменитая миллионерша выходит замуж за нищего. Есть одно но — он в тюрьме на пожизненном
«Я хочу деньги»
Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
Голые и свободные
Снимки самых смелых участников главного фестиваля Америки
Пьяный мужчина пережил аварию и утонул в луже
Гигантская белая акула подавилась черепахой и умерла
Женщина очнулась после 27 лет комы
Американец поймал древнейшую рыбу весом 77 килограммов
Все материалы
Ягодка опять
Как меня привлекал и раздражал Mitsubishi Outlander
Когда появились люксовые внедорожники?
Изучаем эволюцию самых роскошных машин для пересеченной местности
Маршрутки-люкс
Все конкуренты первого минивэна Lexus
Тот самый Широкий
Путь «Чероки» от простого трудяги до самого мощного серийного внедорожника
Китайцы из Geely сделали конкурента «Хайлендеру»
Появились подробности о первом кроссовере Haval российской сборки
Hyundai назвала цены на единственный в России «горячий» хэтчбек
Все материалы
Дом
«Сесть себе на голову не позволю»
Россиянин жил с женой и ребенком в родительской квартире. Развод может лишить его дома
Давай, авария
Почему в Москве все еще продают дешевые квартиры и в чем подвох
Полный финиш
Сколько стоит жилье в самой счастливой стране мира
Россияне начали массово избавляться от дач
Квартиру в самом старом доме России выставили на продажу
В Москве подскочили продажи несуществующего жилья
Жилье в России стало продаваться вдвое быстрее
Все материалы