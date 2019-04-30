В UTair прокомментировали риск прекращения полетов

Авиакомпания UTair собирается совершать полеты по расписанию, несмотря на оговорку о возможности приостановки деятельности, содержащуюся в отчете компании. Об этом заявил президент компании Павел Пермяков, его заявление опубликовано на сайте UTair.

«UTair опровергает слухи о прекращении деятельности и будет совершать все полеты по расписанию», — сказал он.

Приостановление обслуживания части долга в декабре 2018 года повлияло на финансовые показатели по итогам прошлого года, но не отразится на бесперебойности полетов, уточнил Пермяков. Компания получает стабильную прибыль и в 2019 году меняет график платежей по долгам для возврата к положительным финансовым результатам.

Пермяков отметил, что информация о возможной приостановке деятельности взята из заключения внешнего аудитора, который по стандартам своей работы «обязан сделать такую оговорку в связи с тем, что процесс реструктуризации финансового долга не был завершен на 31 декабря 2018 года». Сама компания никогда подобных заявлений не делала, подчеркнул Пермяков.

Ранее компания обнародовала заключение независимого аудитора по финансовой отчетности UTair в 2018 году. В нем говорилось, что компания может прекратить работу из-за долгов.

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