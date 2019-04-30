Курды атаковали турецкую базу в Алеппо

Курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) атаковали военную базу Вооруженных сил Турции на севере сирийской провинции Алеппо, передает Al-Masdar News.

Отмечается, что курды провели артобстрел военного объекта, расположенного к западу от города Азаз. Это привело к нескольким жертвам в рядах турецкой армии: Reuters со ссылкой на министерство обороны страны сообщает о по меньшей мере одном погибшем и нескольких раненых.

Турецкие военные ответили курдам артиллерией и ракетами класса «земля-земля». По данным Al-Masdar News, перестрелка продолжается с потерями с обеих сторон.

В конце марта стало известно, что ВС Турции переместили свои войска значительно ближе к позициям курдских вооруженных формирований в провинции Алеппо. Активное наступление на YPG они не начинают из-за присутствия в регионе американских и французских военнослужащих.

Турция причисляет к террористам представителей сирийского курдского «Демократического союза» (PYD) и YPG. Они контролируют районы на севере Сирии, их традиционно поддерживали США. В декабре 2018 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара готовит новые военные операции против террористов на сирийской территории.

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