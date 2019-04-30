Опубликованы первые фотографии внедорожника из «Кортежа» Путина

Министерство промышленности и торговли России показало первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки опубликованы на странице ведомства в Fаcebook.

По оценке маркетологов, автомобиль, названный в честь Комендантской башни Московского Кремля, станет самой востребованной моделью на внутреннем рынке.

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Руководитель ведомства Денис Мантуров отметил, что над созданием автомобиля работали лучшие российские дизайнеры и инженеры. «Это обеспечит будущим пассажирам кроссовера Aurus Komendant максимально возможный уровень комфорта и безопасности при любых условиях эксплуатации», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в преддверии парада Победы Aurus представил новый кабриолет, который создан для замены автомобилей марки «ЗиЛ». Первым пассажиром автомобилей Aurus стал президент России Владимир Путин, который прибыл на лимузине «Сенат» на церемонию инаугурации 7 мая 2018 года.

Семейство автомобилей Aurus разработано институтом НАМИ. Они построены на единой модульной платформе под названием «Кортеж». Работы по созданию автомобилей начались в 2013 году. В линейке бренда представлены лимузин «Сенат-лимузин», седан «Сенат» и минивэн «Арсенал». Планируется также выпустить мотоцикл, кроссовер и кабриолет.

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