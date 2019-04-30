Родители расстрелянных полицейскими детей пообщались с журналистами

Оливия Хилл, мать троих детей, раненных полицейскими американского штата Оклахома в ходе ареста подозреваемого в грабеже, рассказала об их травмах. Ее слова и слова отца детей Куина Джейкобса приводит издание Tulsa World.

Хилл рассказала, что ее четырехлетней дочери Азии пуля попала в голову. У пятилетнего Ла'Квионна трещина в черепе, а у годовалой Дайдрионы на лице осколочные ранения.

Отец детей рассказал журналистам, что не знает, как объяснить им, почему по ним стреляли полицейские: «Я объяснял им, что они [полицейские] должны служить и защищать. Они знают, кто по ним стрелял, но не понимают, почему — и я не знаю, как до них это донести».

Группа местных жителей в городе Хьюго, где произошел инцидент, вышла протестовать против действий полицейских. Они требуют справедливости для малолетних пострадавших. На прошедший возле общественного центра митинг пришло несколько десятков человек.

Мэр города Ричард Хиггинботэм выпустил заявление, в котором пересказал инцидент со слов свидетелей. Полицейские попытались подойти к припаркованной машине, где подозреваемый находился с четырьмя несовершеннолетними. Увидев стражей порядка, 21-летний Уильям Смит начал резко сдавать назад и задел одного из работников полиции, после чего они выстрелили в машину 26 раз, ранив Смита и троих детей.

Смита задержали 27 апреля по подозрению в ограблении ресторана Pizza Hut 11 апреля. Его лицо попало на камеры наблюдения. Полицейские выяснили, что дети находились в его машине, так как он встречается с их матерью.

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