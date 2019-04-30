В России появились новые профессии

В России перечислили новые профессии, которые появились в стране за последние несколько лет. Список составил Всероссийский научно-исследовательский институт труда, сообщает RT.

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В список, помимо прочих, вошли такие профессии, как оператор беспилотных летательных аппаратов, специалист по промышленной робототехнике, специалист по «большим данным», по менеджменту космических продуктов и по интеграции облачных приложений. В общей сложности в «Справочнике профессий» (государственном информационном ресурсе, содержащем названия профессий и их описание) в настоящее время насчитывается несколько десятков новых занятий.

Появлению новых профессий способствует развитие технологий, на это также влияют различные общественные процессы, сообщила директор по развитию систем профессиональных коммуникаций института Ирина Волошина. Она пояснила, что, например, увеличение миграционных потоков стало причиной возникновения такой профессии, как специалист по трудовой миграции.

Ранее HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые профессии России. В их число вошли программисты, менеджеры по развитию бизнеса, системные администраторы и внутренние аудиторы. Лидерами по уровню зарплат стали программисты, чей совокупный ежемесячный доход в Москве достигает 110 тысяч рублей, в Петербурге — 100 тысяч, в регионах — 70 тысяч.

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