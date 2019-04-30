Конкурс «Цифровой прорыв» привлек 30 тысяч россиян

Более 30 тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе «Цифровой прорыв». Об этом во вторник, 30 апреля, сообщается на сайте автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей».

Как отмечается, прием заявок продлится до 12 мая. На данный момент больше всего желающих стать участниками конкурса зарегистрировано в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Краснодаре, Ижевске и Уфе.

«Мы ожидаем, что в последние дни регистрации, количество заявок на конкурс существенно увеличится», — отметил руководитель проекта Олег Мансуров.

Участники, подавшие заявки, должны будут пройти онлайн-тестирование, по результатам которого часть из них будет допущена к региональным этапам. Они пройдут с 8 по 28 июня в формате хакатона, в рамках которого участникам предстоит за 36 часов создать прототипы цифровых продуктов.

Финал конкурса состоится 28 июля. Победители получат денежный приз в размере 500 тысяч рублей, а также возможность стать сотрудниками ведущих компаний страны или запустить собственный бизнес.

Конкурс «Цифровой прорыв», который является одним из проектов АНО «Россия — страна возможностей», стартовал 3 апреля. Его главная цель — найти новые кадры для цифровой экономики по всей России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!