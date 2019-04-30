Мужчина лег под нож и получил безупречный пресс

Житель Таиланда приобрел рельефный пресс при помощи пластической операции. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Пангпапарн Унвилай (Pangpaparn Ounvilai) признался, что усиленные тренировки не приносили ему желаемых результатов. Тогда 24-летний мужчина потратил три тысячи фунтов стерлингов (около 250 тысяч рублей) и получил идеальные кубики пресса хирургическим путем. «Я занимаюсь спортом уже много лет, но я хотел, чтобы пресс стал более рельефным, — утверждает таиландец. — Поэтому я и сделал операцию».

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Хирурги провели пациенту липосакцию и частично удалили жир из живота, чтобы создать очертания «мышц пресса». «Таким образом я всегда буду в форме, даже если немного наберу в весе, — отмечает Унвилай. — Теперь я полностью доволен собой».

За последние четыре года пластическая операция по созданию рельефного пресса обрела небывалую популярность. Туристы со всего мира приезжают в Таиланд, чтобы заполучить заветную фигуру.

В начале февраля сообщалось, что звезда британского реалити-шоу Big Brother Салли Эксл (Sallie Axl) хотела изменить форму пяток при помощи пластической хирургии. Женщина рассчитывала, что специальные имплантаты помогут ей стать выше.

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