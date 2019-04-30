Российской судье вынесли приговор за попытку продать должность

В Ставрополе суд вынес приговор бывшей судье Инне Поповой, обвиняемой в попытке продать должность федерального судьи за 12 миллионов рублей. Об этом во вторник, 30 апреля, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Уточняется, что Попова признана виновной в покушении на мошенничество и приговорена к четырем годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, а также штрафу в размере 800 тысяч рублей.

По данным «Комсомольской правды», обвиняемую поймали с поличным в 2015 году при получении 10 тысяч рублей и муляжа денег на сумму почти 10 миллионов рублей, однако уголовное дело завели лишь через полтора года — после того, как она лишилась судейского статуса. До этого момента судья продолжала работать, само же разбирательство затянулось еще на несколько лет.

За это время Попова успела родить сына, что отсрочило ее арест и отправку в колонию. Таким образом, отбывать назначенное наказание бывшая судья начнет только в в 2030 году, когда ее ребенку исполнится 14 лет. По словам женщины, ей приходится воспитывать сына одной, без участия отца. Виновной она себя не признала.

О возбуждении уголовного дела в отношении судьи Ленинского районного суда Ставрополя Поповой сообщалось 23 января 2017 года.

По информации следствия, в мае 2015 года житель Ставрополя рассказал своей знакомой о намерении устроиться на работу в качестве судьи на территории края. Та свела его с Поповой, которая заявила, что у нее есть возможность помочь ему устроиться на должность федерального судьи при условии передачи ей 12 миллионов рублей.

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