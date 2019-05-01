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Россия рассказала о десятке попыток боевиков напасть на авиабазу Хмеймим

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Террористы за месяц 12 раз пытались обстрелять авиабазу Хмеймим в Сирии. Об этом рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Виктор Купчишин, передает РИА Новости.

По его словам, террористы применяли реактивные системы залпового огня, а также восемь раз атаковали базу с помощью беспилотников. Все нападения были успешно отражены, ущерба объектам базы нет.

26 апреля Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли массированный авиаудар по районам, контролируемыми боевиками, в сирийских провинциях Хама и Идлиб. Атака была произведена в ответ на нападения джихадистов на город Латакия 25 апреля с использованием реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

13 марта Минобороны России подтвердило нанесение точечного авиаудара по объектам на территории провинции Идлиб, которая является специальной демилитаризованной зоной. Мишенью стал склад с вооружением и боеприпасами группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры»). За день до удара на этот склад боевики завезли большую партию ударных беспилотных летательных аппаратов, с помощью которых планировали очередной обстрел российской авиабазы.

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