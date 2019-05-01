В Чечне отреагировали на извинения Зеленского

Глава Чечни Рамзан Кадыров не следит за историей с выпуском украинского юмористического шоу «ЧистоNews», где было показано видео поминальной молитвы по его отцу, на которой он плакал. Об этом URA.RU сказал пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов.

«Если кто-то что-то смонтировал и [избранный президент Украины Владимир] Зеленский не имеет к этому отношения и извинился, это нормально для любого человека», — указал Каримов.

Ранее в интервью Дмитрию Гордону на телеканале «112 Украина» Зеленский, который вел шоу «ЧистоNews», извинился перед «всем мусульманским миром» за то, что в видеонарезке в передаче были использованы кадры с плачущим Кадыровым. По его словам, кадры о сносе памятника Владимиру Ленину попали в видеонарезку случайно.

30 апреля ЦИК Украины официально объявила о победе Владимира Зеленского на выборах президента. Он набрал 73,23 процента голосов, нынешний глава государства Петр Порошенко — 24,45 процента. Церемония инаугурации должна пройти не позднее 30 мая.

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