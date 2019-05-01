Президент Австрии рассказал о русских корнях

Президент Австрии Александер ван дер Беллен признался, что имеет русские корни. Об этом он рассказал в интервью изданию KirchenZeitung.

Отвечая на вопрос об отношении к ультраправому «Движению идентичности», глава государства подчеркнул, что «не хотел бы единого немецкого народа, о котором говорили нацисты». При этом он добавил, что не может считаться настоящим австрийцем, поскольку его мать родом из эстонской семьи, а отец — «русский с культурной точки зрения».

«Если меня спросят, я скажу: я из [австрийской] коммуны Каунерталь, тиролец, 40 лет венец, австриец и европеец — и в чем проблема?» — заключил он.

«Движение идентичности» — ультраправая международная группировка, в основе которой лежит идея о возрождении европейской идентичности. По мнению ее сторонников, европейские народы утратили свои традиции из-за глобализации и либерализма.

Ранее ТАСС сообщал о подготовке официального визита Ван дер Беллена в Россию. По данным источника, он может посетить страну в мае.

В марте австрийский лидер потребовал от Евросоюза решительнее сопротивляться политике американского лидера Дональда Трампа. «Европейцы не должны плясать под дудку Трампа», — заявил он.

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