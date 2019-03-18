Президент Австрии призвал Европу воспротивиться Трампу

Президент Австрии Александер ван дер Беллен потребовал от Евросоюза решительнее сопротивляться политике американского лидера Дональда Трампа. Об этом в понедельник, 18 марта, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на интервью ван дер Беллена газете Die Welt.

«Европейцы не должны плясать под дудку Трампа», — заявил президент.

Политик считает, что ЕС мог бы проявить больше самостоятельности в отношениях с Ираном. США вышли из соглашения с Тегераном «без всякого повода» и запретили европейским компаниям вести бизнес с Исламской Республикой под угрозой санкций, напомнил ван дер Беллен. «По-моему, это уже слишком», — отметил он.

В феврале австрийский канцлер Себастьян Курц во время встречи с Трампом поддержал проект газопровода «Северный поток-2» из России в Европу. Вене «необходима безопасность энергопоставок», пояснил Курц. «Наконец-то есть относительное согласие по этому проекту в рамках Европейского союза», — отметил федеральный канцлер.

Предки Александера ван дер Беллена жили в России с конца XVII века. Его отец Александр Александрович Беллен родился в Пскове и окончил гимназию. Семья покинула Россию в 1919 году.

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