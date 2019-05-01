Пуски российских ракет «Уран» показали на видео

Минобороны России / YouTube

Минобороны России показало кадры учебно-боевых пусков противокорабельных ракет «Уран» корветом «Стойкий» во время учений в Балтийском море. Видео опубликовано на официальном YouTube-канале министерства.

Отмечается, что две крылатые ракеты успешно поразили дрейфующую надводную мишень, которая находилась на расстоянии более 30 километров от боевого корабля.

Комплекс «Уран» предназначен для поражения быстроходных морских надводных кораблей, действующих самостоятельно или в составе конвоев и десантных отрядов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!